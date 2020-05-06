Кількість померлих від COVID-19 в Британії перевалила за 30 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Великій Британії кількість смертей від коронавірусної інфекції перевалила за відмітку 30 тисяч. Це перша країна в Європі (і друга у світі після США), де від COVID-19 померли понад ніж 30 тисяч людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Так, за добу заразилися понад шість тисяч осіб, а померло — 649 людей.
Загальна кількість інфікованих від початку епідемії в Британії складає понад 202 тисячі, померлих — 30 150.
В останні дні влада Британії намагається нарощувати кількість проведених тестів на коронавірус. Уряд прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона планує робити щонайменше по 100 тисяч тестів на добу, проте поки що це не вдається.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.