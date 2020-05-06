Кількість померлих від COVID-19 в Британії перевалила за 30 тисяч

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Великій Британії кількість смертей від коронавірусної інфекції перевалила за відмітку 30 тисяч. Це перша країна в Європі (і друга у світі після США), де від COVID-19 померли понад ніж 30 тисяч людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).