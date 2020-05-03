Джонсон: у лікарів був особливий план дій на випадок моєї смерті через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що у лікарів, які займалися його лікуванням, були особливі плани дій на випадок його смерті через коронавірус. Про це глава британського уряду повідомив в суботу газеті The Sun, передає УНН.
"Я був далеко не в кращій формі і розумів, що (у лікарів) були плани дій на випадок надзвичайних обставин. У лікарів були всякого роду домовленості про те, що робити, якщо все піде зовсім погано", - розповів Джонсон.
Він також зазначив, що довгий час отримував "літри" кисню в якості терапії захворювання, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2.
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"Було важко повірити, що всього за кілька днів моє здоров'я настільки погіршилось. Я пам'ятаю, що відчував себе дуже розчарованим. Я не міг зрозуміти, чому мені не стає краще", - заявив прем'єр.
Джонсон лише 27 квітня повернувся до виконання прем'єрських обов'язків після того, як у важкій формі переніс хворобу, викликану новим коронавірусом. Він був госпіталізований з COVID-19 5 квітня. У лікарні глава британського уряду провів тиждень, зокрема кілька днів у відділенні інтенсивної терапії. Після виписки політик визнавався, що був близький до смерті, і два тижні відновлював здоров'я в заміській резиденції Чекерс під Лондоном.
У свою чергу, Джонсон подякував усім, хто підтримував його під час лікування від COVID-19.