Борис Джонсон залишив палату інтенсивної терапії

Раніше 8 квітня міністр фінансів британського уряду Ріші Сунак повідомив, що стан Джонсона поліпшується, він може сидіти в ліжку і спілкуватися з медиками.

Нагадаємо, Джонсона забрали до лікарні з високою температурою і кашлем увечері 5 квітня. Наступного дня його перевели до відділення інтенсивної терапії. В уряді повідомили, що прем’єрові надають кисневу підтримку, але його не під’єднували до апарату штучної вентиляції легень.