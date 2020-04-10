Борис Джонсон залишив палату інтенсивної терапії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, хворий на коронавірусну інфекцію, був переведений з палати інтенсивної терапії в лондонській лікарні до звичайної палати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Раніше 8 квітня міністр фінансів британського уряду Ріші Сунак повідомив, що стан Джонсона поліпшується, він може сидіти в ліжку і спілкуватися з медиками.
Нагадаємо, Джонсона забрали до лікарні з високою температурою і кашлем увечері 5 квітня. Наступного дня його перевели до відділення інтенсивної терапії. В уряді повідомили, що прем’єрові надають кисневу підтримку, але його не під’єднували до апарату штучної вентиляції легень.