Борис Джонсон покинул палату интенсивной терапии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, больной коронавирусной инфекцией, был переведен из палаты интенсивной терапии в лондонской больнице в обычную палату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Раньше 8 апреля министр финансов британского правительства Риши Сунак сообщил, что состояние Джонсона улучшается, он может сидеть в постели и общаться с медиками.
Напомним, Джонсона забрали в больницу с высокой температурой и кашлем вечером 5 апреля. На следующий день его перевели в отделение интенсивной терапии. В правительстве сообщили, что премьеру предоставляют кислородную поддержку, но его не подсоединяли к аппарату искусственной вентиляции легких.