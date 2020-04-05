Коронавірус: у Великій Британії госпіталізовано прем'єр-міністра Джонсона

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був госпіталізований для проходження обстеження, через 10 днів після того, як у нього виявили позитивний результат тесту на коронавірус. Про це повідомляє BBC News із посиланням на Даунінг Стріт, передає УНН.