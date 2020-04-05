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Коронавірус: у Великій Британії госпіталізовано прем'єр-міністра Джонсона

Коронавірус: у Великій Британії госпіталізовано прем'єр-міністра Джонсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був госпіталізований для проходження обстеження, через 10 днів після того, як у нього виявили позитивний результат тесту на коронавірус. Про це повідомляє BBC News із посиланням на Даунінг Стріт, передає УНН.

"У неділю ввечері його доставили в лондонську лікарню з "стійкими симптомами" - в тому числі і з температурою.

Повідомляється, що це "запобіжний засіб", прийнятий за порадою його лікаря.

Прем'єр-міністр Джонсон, як і раніше очолює уряд, а вранці в понеділок відбудеться засідання щодо поширення коронавірусу в країні, на якому, як очікується, буде головувати міністр закордонних справ, пише BBC News.

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Очікується, що Джонсон залишиться на ніч і проведе так звані "рутинні тести".

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Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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