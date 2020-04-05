Коронавирус: в Великобритании госпитализирован премьер-министр Джонсон
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для прохождение обследования, через 10 дней после того, как у него обнаружили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Даунинг Стрит, передает УНН.
“В воскресенье вечером был доставлен в лондонскую больницу с “устойчивыми симптомами” — в том числе и с температурой.
Сообщается, что эта “мера”, принятая по совету его врача.
Премьер-министр Джонсон-прежнему возглавляет правительство, а утром в понедельник состоится заседание по распространению коронавируса в стране, на котором, как ожидается, будет председательствовать министр иностранных дел, пишет BBC News.
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Ожидается, что Джонсон останется на ночь и проведет так называемые “рутинные тесты”.
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Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.