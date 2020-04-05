Коронавирус: в Великобритании госпитализирован премьер-министр Джонсон

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для прохождение обследования, через 10 дней после того, как у него обнаружили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Даунинг Стрит, передает УНН.