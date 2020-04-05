Коронавирус: в Великобритании госпитализирован премьер-министр Джонсон

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87441 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100792 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102943 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102162 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110353 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99651 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104612 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106479 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131431 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Коронавирус: в Великобритании госпитализирован премьер-министр Джонсон

Коронавирус: в Великобритании госпитализирован премьер-министр Джонсон

Киев  •  УНН

 • 24196 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для прохождение обследования, через 10 дней после того, как у него обнаружили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Даунинг Стрит, передает УНН.

“В воскресенье вечером был доставлен в лондонскую больницу с “устойчивыми симптомами” — в том числе и с температурой.

Сообщается, что эта “мера”, принятая по совету его врача.

Премьер-министр Джонсон-прежнему возглавляет правительство, а утром в понедельник состоится заседание по распространению коронавируса в стране, на котором, как ожидается, будет председательствовать министр иностранных дел, пишет BBC News.

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Ожидается, что Джонсон останется на ночь и проведет так называемые “рутинные тесты”.

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Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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