Єлизавета II виступила зі спеціальним зверненням до народу через епідемію коронавірусу

За словами королеви, країна зараз переживає непрості часи, які “декому принесли горе, багатьом — фінансові труднощі, а всім нам — величезні зміни в нашому повсякденному житті”.

Вона закликала британців зберігати бадьорість духу і солідарність, і висловила надію на те, що країна з “гордістю” перенесе випробування, “і ті, хто прийде нам на зміну, скажуть, що нинішнє покоління британців було настільки ж сильним, як і колишні”.

Королева також звернулася зі словами подяки до медиків і всіх, хто допомагає постраждалим від епідемії.

За майже 68 років, які королева перебуває на троні, вона лише уп’яте звернулася до народу з подібною промовою. Востаннє це було в 2012 році з нагоди 60-го ювілею її перебування на престолі.

Також Єлизавета II зверталася до народу в 2002 році, коли померла мати королеви, після смерті принцеси Діани в 1997 році і під час війни в Перській затоці в 1991 році.

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Під час Другої світової війни в 1940 році принцеса Єлизавета, якій тоді було 14 років, разом зі сестрою зверталася по радіо до британських дітей.

У Великій Британії, за офіційними даними, понад 45 тисяч заражених коронавірусом і майже п’ять тисяч померлих.

Від коронавірусної інфекції вилікувався принц Чарльз — син королеви, спадкоємець британського престолу. Коронавірус був виявлений і у прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

У країні дещо пізніше, ніж в більшості інших країн Європи, запровадили карантин. Всім британцям віком від 70 років — а отже і королеві — влада рекомендувала самоізоляцію протягом 12 тижнів, щоб знизити ризик зараження коронавірусною інфекцією, яка особливо небезпечна для людей похилого віку.