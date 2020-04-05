Елизавета II выступила со специальным обращением к народу из-за эпидемии коронавируса

По словам королевы, страна сейчас переживает непростые времена, которые “кому-то принесли горе, многим — финансовые трудности, а всем нам — огромные изменения в нашей повседневной жизни”.

Она призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность, и выразила надежду на то, что страна с “гордостью” перенесет испытания, “и те, кто придет нам на смену, скажут, что нынешнее поколение британцев было столь же сильным, как и прежние”.

Королева также обратилась со словами благодарности к медикам и всем, кто помогает пострадавшим от эпидемии.

За почти 68 лет, королева находится на троне, она лишь в пятый раз обратилась к народу с подобной речью. Последний раз это было в 2012 году по случаю 60-го юбилея ее пребывания на престоле.

Также Елизавета II обращалась к народу в 2002 году, когда умерла мать королевы, после смерти принцессы Дианы в 1997 году и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

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Во время Второй мировой войны в 1940 году принцесса Елизавета, которой тогда было 14 лет, вместе с сестрой обращалась по радио к британских детей.

В Великобритании, по официальным данным, более 45 тыс. зараженных коронавирусом и почти пять тысяч умерших.

От коронавирусной инфекции вылечился принц Чарльз — сын королевы, наследник британского престола. Коронавирус был обнаружен и у премьер-министра Бориса Джонсона.

В стране несколько позже, чем в большинстве других стран Европы, ввели карантин. Всем британцам в возрасте от 70 лет — а значит и королеве — власти рекомендовали самоизоляцию в течение 12 недель, чтобы снизить риск заражения Коронавирусная инфекцией, которая особенно опасна для пожилых людей.