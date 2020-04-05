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Британія звільнить 4 тис. ув'язнених, щоб стримати поширення коронавірусу

Британія звільнить 4 тис. ув'язнених, щоб стримати поширення коронавірусу

Київ • УНН

 • 14305 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Британія звільнить зі своїх тюрем близько 4 тис. ув’язнених, які не вчиняли насильницькі дії, щоб допомогти стримати поширення коронавірусу. Про це оголосило в суботу Міністерство юстиції країни, передає УНН із посиланням на The Hill.

“Міністерство охарактеризувало ув’язнених, які мають право на звільнення, як “правопорушників з низьким рівнем ризику”, зазначивши, що ув’язнені, засуджені за насильницькі або сексуальні злочини, не розглядатимуться", - пише видання.

Засуджених відстежуватимуть в електронному вигляді, і від них вимагатимуть залишатися вдома, повідомили офіційні особи.

“Крім того, жоден злочинець, засуджений за злочини, пов’язані з COVID-19, зокрема кашель на співробітників екстрених служб або крадіжкою засобів індивідуального захисту, не матиме права на звільнення”, — додали вони.

У порівнянні з іншими європейськими країнами Великобританія має велику кількість в’язниць, в яких містяться понад 80 тис. осіб. Тюрми продовжують працювати, незважаючи на те, що понад чверть їх персоналу не працює або самоізолюється.

Міністерство, зокрема, повідомило, що 88 ув’язнених і 15 співробітників в’язниць пройшли позитивну перевірку на COVID-19 і що принаймні троє ув’язнених померли від вірусу.

Великобританія є останньою країною, яка зробила кроки зі звільнення деяких ув’язнених, що не піддавалися насильству, в спробі стримати поширення вірусу. Напередодні в ООН закликали звільнити в‘язнів, щоб зменшити поширення COVID-19, а минулого тижня Франція звільнила понад 6 тис. своїх ув’язнених.

У США чиновники також попередили, що переповненість в’язниць може привести до швидкого поширення хвороби серед ув’язнених, тому влада штатів прийняла рішення через коронавірус частину в’язнів перевести під домашній арешт.

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