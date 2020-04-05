В ООН закликали звільнити в‘язнів, щоб зменшити поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Служба ООН з захисту прав людини закликає країни звільнити в‘язнів з переповнених тюрем, щоб зменшити ризик поширення коронавірусу COVID-19 в пенітенціарній системі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Посадовці ООН відзначили рішення Ірану тимчасово звільнити 100 тис. ув‘язнених, або 40%. Індонезія оголосила про плани звільнити 30 тис. в‘язнів, засуджених за незначні злочини, а Туреччина розглядає можливість таких дій.
Зокрема, нещодавно влада Франції звільнила понад 6 тис. ув’язнених, а у США прийняли рішення через коронавірус частину в’язнів перевести під домашній арешт.
В‘язні, які мають високий ризик ускладнень, такі як літні люди, вагітні жінки, люди з обмеженими можливостями і не несуть великого ризику для суспільства, мають бути звільнені, заявив речник ООН з питань прав людини Руперт Колвіль.
Він закликав до звільнення політичних в‘язнів і привернув увагу до переповнених тюрем у Сирії. Навіть до епідемії ООН отримувало повідомлення про те, що ув‘язненим там не надається медична допомога, а також про катування.
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