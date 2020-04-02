США в ОБСЄ висловилися про стан здоров'я утримуваних РФ кримськотатарських політв'язнів

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сполучені Штати висловили стурбованість з приводу здоров'я всіх кримськотатарських політичних ув'язнених, які утримуються Росією. Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві місії США при ОБСЄ, передає УНН.