США в ОБСЄ висловилися про стан здоров'я утримуваних РФ кримськотатарських політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сполучені Штати висловили стурбованість з приводу здоров'я всіх кримськотатарських політичних ув'язнених, які утримуються Росією. Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві місії США при ОБСЄ, передає УНН.
“З тих пір, як російські війська вперше вторглися до Криму шість років тому, громадяни України, які живуть на півострові, постраждали від рук свого іноземного окупанта. Сполучені Штати та інші держави-учасники щотижня звертають увагу на перелік зловживань, які російська окупаційна влада завдає кримським татарам та іншим громадянам України, які виступають проти окупації Росії, включаючи переслідування, довільні арешти і затримання і катування”, - сказано в заяві.
У США також висловили стурбованість заявою від 25 березня про те, що окупаційна влада порушила нову кримінальну справу проти голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова за нібито “розпалювання масових заворушень”.
“Ми стурбовані станом здоров’я всіх кримськотатарських політв’язнів, що утримуються в Росії. Повідомляється, що щонайменше двоє мають симптоми COVID 19, але їм не надається належна медична допомога, в тому числі лідеру Кримського руху солідарності Серверу Мустафаєву. Ми знову закликаємо Росію звільнити всіх тих, кого вона ув’язнила за їх опір окупації”, - заявили в місії.
Окрім того, США засудили указ президента РФ Володимира Путіна від 20 березня, що обмежує право власності на землю в Криму тим, хто має не російське громадянство.
“Це ще одна спроба порушити суверенітет України і дискримінаційний захід щодо жителів Криму, які зберегли своє українське громадянство”, — вважають американські дипломати.
Нагадаємо, президент держави-окупанта 20 березня цього року підписав указ № 201, яким до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки, незаконно включені окремі райони тимчасово окупованій території півострова Крим. Україна своєю чергою закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму.