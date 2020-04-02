США в ОБСЕ высказались о состоянии здоровья удерживаемых РФ крымскотатарских политзаключенных

"С тех пор, как российские войска впервые вторглись в Крым шесть лет назад, граждане Украины, которые живут на полуострове, пострадали от рук своего иностранного оккупанта. Соединенные Штаты и другие государства-участники еженедельно обращают внимание на перечень злоупотреблений, которые российская оккупационная власть наносит крымским татарам и другим гражданам Украины, которые выступают против оккупации России, включая преследования, произвольные аресты и задержания и пытки", - говорится в заявлении.

В США также выразили обеспокоенность заявлением от 25 марта о том, что оккупационная власть возбудила новое уголовное дело против председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова за якобы "разжигание массовых беспорядков".

"Мы обеспокоены состоянием здоровья всех крымскотатарских политзаключенных, содержащихся в России. Сообщается, что по меньшей мере двое имеют симптомы COVID-19, но им не предоставляется надлежащая медицинская помощь, в том числе лидеру Крымского движения солидарности Серверу Мустафаеву. Мы вновь призываем Россию освободить всех тех, кого она заключила за их сопротивление оккупации", - заявили в миссии.

Кроме того, США осудили указ президента РФ Владимира Путина от 20 марта, ограничивающий право собственности на землю в Крыму тем, кто имеет не российское гражданство.

"Это еще одна попытка нарушить суверенитет Украины и дискриминационная мера в отношении жителей Крыма, сохранивших свое украинское гражданство", - считают американские дипломаты.

Напомним, президент государства-оккупанта 20 марта этого года подписал указ № 201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым. Украина в свою очередь призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.



