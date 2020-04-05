В ООН призвали освободить заключенных, чтобы уменьшить распространение COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Служба ООН по защите прав человека призывает страны освободить заключенных из переполненных тюрем, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусом COVID-19 в пенитенциарной системе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Чиновники ООН отметили решение Ирана временно освободить 100 тыс. заключенных, или 40%. Индонезия объявила о планах уволить 30 тыс. заключенных, осужденных за незначительные преступления, а Турция рассматривает возможность таких действий.
В частности, недавно власти Франции освободили более 6 тыс. заключенных, а в США приняли решение из-за коронавируса часть заключенных перевести под домашний арест.
Заключенные, которые имеют высокий риск осложнений, такие как пожилые люди, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями и не несут большого риска для общества, должны быть освобождены, заявил представитель ООН по правам человека Руперт Колвиль.
Он призвал к освобождению политических заключенных и привлек внимание к переполненных тюрем в Сирии. Даже до эпидемии ООН получало сообщения о том, что заключенным там не предоставляется медицинская помощь, а также о пытках.
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