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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90650 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101577 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103699 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102865 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110999 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100142 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104761 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106525 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131468 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В ООН призвали освободить заключенных, чтобы уменьшить распространение COVID-19

В ООН призвали освободить заключенных, чтобы уменьшить распространение COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13536 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Служба ООН по защите прав человека призывает страны освободить заключенных из переполненных тюрем, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусом COVID-19 в пенитенциарной системе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Чиновники ООН отметили решение Ирана временно освободить 100 тыс. заключенных, или 40%. Индонезия объявила о планах уволить 30 тыс. заключенных, осужденных за незначительные преступления, а Турция рассматривает возможность таких действий.

В частности, недавно власти Франции освободили более 6 тыс. заключенных, а в США приняли решение из-за коронавируса часть заключенных перевести под домашний арест.

Заключенные, которые имеют высокий риск осложнений, такие как пожилые люди, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями и не несут большого риска для общества, должны быть освобождены, заявил представитель ООН по правам человека Руперт Колвиль.

Он призвал к освобождению политических заключенных и привлек внимание к переполненных тюрем в Сирии. Даже до эпидемии ООН получало сообщения о том, что заключенным там не предоставляется медицинская помощь, а также о пытках.

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