У США частину в'язнів переведуть під домашній арешт через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний прокурор та міністр юстицій США Вільям Барр в п’ятницю доручив Федеральному бюро в’язниць Сполучених Штатів переводити ув’язнених з місць позбавлення волі під домашній арешт через загрозу поширення нового коронавірусу. Відповідний текст доручення наводить агентство Reuters, передає УНН.
“Вам доручено перевести під домашній арешт після 14-денного карантину всіх ув’язнених, які, на ваш погляд, є придатними кандидатами для такого відбування покарання”, — наводить цитату агентство.
За даними видання, це розпорядження в першу чергу торкнеться злочинців, які містяться в тюрмах в Елктоні (штат Огайо) і Данберрі (штат Коннектикут), так як там склалася найбільш серйозна ситуація з поширенням нового коронавірусу. Як повідомило агентство, на даний момент 91 ув’язнений і 50 співробітників 122 в’язниць США заражені коронавірусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус: у Франції звільнили більше 6 тис. ув’язнених
За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в США кількість жертв від коронавірусу перевищила 7,4 тис. осіб. З початку пандемії в країні зафіксовано понад 277 тис. випадків зараження COVID-19.