Коронавірус: у Франції звільнили понад 6 тис. ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Франції з в’язниць звільнили 6266 осіб через епідемію коронавіруса. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Кампанію з дострокового звільнення ініціювало міністерство юстиції країни, пише Reuters.
До 1 квітня в 188 французьких в’язницях утримувалися 66309 ув’язнених. Достроково звільняли найчастіше тих, у кого термін добігає кінця або є проблеми зі здоров’ям.
Станом на 3 квітня у Франції зафіксовано понад 65,2 тисячі випадків захворювання на COVID-19, померли 6 520 людей, одужали 14 135. Так, 2 квітня у Франції вперше зафіксували понад 500 смертей від COVID-19 за добу.
Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.