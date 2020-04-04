Коронавирус: во Франции освободили более 6 тыс. заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во Франции из тюрем освободили 6266 человек из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Кампанию по досрочному освобождению инициировало министерство юстиции страны, пишет Reuters.
До 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66 309 заключенных. Досрочно освобождали чаще всего тех, у кого срок подходит к концу или есть проблемы со здоровьем.
По состоянию на 3 апреля во Франции зафиксировано более 65,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерли 6520 человек выздоровели 14 135. Так, 2 апреля во Франции впервые зафиксировали более 500 смертей от COVID-19 за сутки.
Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.