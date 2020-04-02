У Франції вперше зафіксували понад 500 смертей від COVID-19 за добу

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Протягом доби 509 людей померли у Франції від коронавірусної інфекції - загальна кількість жертв епідемії в країні тепер становить 4032 людини. Про це повідомив глава головного управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, інформує УНН з посиланням на AFP і DW.