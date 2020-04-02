У Франції вперше зафіксували понад 500 смертей від COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Протягом доби 509 людей померли у Франції від коронавірусної інфекції - загальна кількість жертв епідемії в країні тепер становить 4032 людини. Про це повідомив глава головного управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, інформує УНН з посиланням на AFP і DW.
Наразі це найбільша кількість летальних випадків від COVID-19 протягом однієї доби у Франції. Напередодні, 31 березня, повідомлялося про 499 смертей.
Загальна кількість інфікованих протягом доби зросла на 4861 особу і становить зараз загалом 56 989 людей. При цьому, як зазначається, значна кількість випадків, імовірно, лишається незареєстрованою через брак текстів на коронавірус.
Офіційна статистика в країні включає лише тих, хто помер від COVID-19 у лікарні, та не враховує тих, хто помер вдома чи в будинках для літніх людей.
За словами Саломона, наразі понад 24 тисячі людей по всій країні перебувають у лікарнях з коронавірусною інфекцією, з них 6017 людей - у відділеннях інтенсивної терапії.
З 17 березня у Франції діють жорсткі обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 42 тисячі осіб.