Во Франции впервые зафиксировали более 500 смертей от COVID-19 за сутки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82898 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99441 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102099 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101399 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109299 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97721 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104364 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106394 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131357 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Во Франции впервые зафиксировали более 500 смертей от COVID-19 за сутки

Во Франции впервые зафиксировали более 500 смертей от COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

 • 10196 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение суток 509 человек умерли во Франции от коронавирусной инфекции - общее число жертв эпидемии в стране теперь составляет 4032 человека. Об этом сообщил глава Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, информирует УНН со ссылкой на AFP и DW.

Сейчас это самое большое количество летальных случаев от COVID-19 в течение суток во Франции. Накануне, 31 марта, сообщалось о 499 смертей.

Общее количество инфицированных в течение суток выросла на 4861 человека и составляет сейчас всего 56 989 человек. При этом, как отмечается, значительное количество случаев, вероятно, остается незарегистрированной из-за нехватки текстов на коронавирус.

Официальная статистика в стране включает только тех, кто умер от COVID-19 в больнице, и не учитывает тех, кто умер дома или в домах престарелых.

По словам Саломона, пока более 24000 человек по всей стране находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, из них 6017 человек - в отделениях интенсивной терапии.

С 17 марта во Франции действуют жесткие ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Напомним, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 42 тисячі осіб.

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