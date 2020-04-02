Во Франции впервые зафиксировали более 500 смертей от COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение суток 509 человек умерли во Франции от коронавирусной инфекции - общее число жертв эпидемии в стране теперь составляет 4032 человека. Об этом сообщил глава Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, информирует УНН со ссылкой на AFP и DW.
Сейчас это самое большое количество летальных случаев от COVID-19 в течение суток во Франции. Накануне, 31 марта, сообщалось о 499 смертей.
Общее количество инфицированных в течение суток выросла на 4861 человека и составляет сейчас всего 56 989 человек. При этом, как отмечается, значительное количество случаев, вероятно, остается незарегистрированной из-за нехватки текстов на коронавирус.
Официальная статистика в стране включает только тех, кто умер от COVID-19 в больнице, и не учитывает тех, кто умер дома или в домах престарелых.
По словам Саломона, пока более 24000 человек по всей стране находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, из них 6017 человек - в отделениях интенсивной терапии.
С 17 марта во Франции действуют жесткие ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.
Напомним, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 42 тисячі осіб.