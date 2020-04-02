Во Франции впервые зафиксировали более 500 смертей от COVID-19 за сутки

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение суток 509 человек умерли во Франции от коронавирусной инфекции - общее число жертв эпидемии в стране теперь составляет 4032 человека. Об этом сообщил глава Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, информирует УНН со ссылкой на AFP и DW.