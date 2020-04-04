В США часть заключенных переведут под домашний арест из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр в пятницу поручил Федеральному бюро тюрем США переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующий текст доверенности приводит агентство Reuters, передает УНН.
“Вам поручено перевести под домашний арест после 14-дневного карантина всех заключенных, которые, на ваш взгляд, являются подходящими кандидатами для такого наказания”, — приводит цитату агентство.
По данным издания, это распоряжение в первую очередь коснется преступников, содержащихся в тюрьмах в Элктоне (штат Огайо) и Данберри (штат Коннектикут), так как там сложилась наиболее серьезная ситуация с распространением нового коронавируса. Как сообщало агентство, на данный момент 91 заключенный и 50 сотрудников 122 тюрем США заражены коронавирусом.
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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США количество жертв коронавируса превысила 7,4 тыс. человек. С начала пандемии в стране зафиксировано более 277 тыс. случаев заражения COVID-19.