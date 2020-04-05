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Британия освободит 4 тыс. заключенных, чтобы сдержать распространение коронавируса

Британия освободит 4 тыс. заключенных, чтобы сдержать распространение коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14304 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Великобритания освободит из своих тюрем около 4 тыс. заключенных, не совершивших насильственные действия, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса. Об этом объявило в субботу Министерство юстиции страны, передает УНН со ссылкой на The Hill.

“Министерство охарактеризовало заключенных, имеющих право на освобождение, как „правонарушителей с низким уровнем риска“, отметив, что заключенные, осужденные за насильственные или сексуальные преступления, не рассматриваются”, — пишет издание.

Осужденных будут отслеживать в электронном виде, и от них будут требовать оставаться дома, сообщили официальные представители.

“Кроме того, ни один преступник, осужденный за преступления, связанные с COVID-19, в частности кашель на сотрудников экстренных служб или кража средств индивидуальной защиты, не будет иметь права на освобождение”, — добавили они.

По сравнению с другими европейскими странами Великобритания имеет большое количество тюрем, в которых содержатся более 80 тыс. человек. Тюрьмы продолжают работать, несмотря на то, что более четверти их персонала не работает или самоизолируется.

Министерство, в частности, сообщил, что 88 заключенных и 15 сотрудников тюрем прошли положительную проверку на COVID-19 и по крайней мере трое заключенных умерли от вируса.

Великобритания является последней страной, которая предприняла шаги по освобождению некоторых заключенных, не подвергавшихся насилию, в попытке сдержать распространение вируса. Накануне в ООН призвали освободить заключенных, чтобы уменьшить распространение COVID-19, а на прошлой неделе Франция освободила более 6 тыс. своих заключенных.

В США чиновники также предупредили, что переполненность тюрем может привести к быстрому распространению болезни среди заключенных, поэтому власти штатов приняли решение из-за коронавируса часть заключенных перевести под домашний арест.

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