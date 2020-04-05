Британия освободит 4 тыс. заключенных, чтобы сдержать распространение коронавируса

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Великобритания освободит из своих тюрем около 4 тыс. заключенных, не совершивших насильственные действия, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса. Об этом объявило в субботу Министерство юстиции страны, передает УНН со ссылкой на The Hill.