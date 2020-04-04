Коронавірус: Єлизавета II вчетверте за час свого правління записала спеціальне звернення до народу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ вчетверте за час правління записала спеціальне звернення до народу через епідемію коронавірусу. Його транслюватимуть у неділю, 5 квітня, о 20:00 за Ґрінвічем, повідомили у Букінгемському палаці, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Звернення було записане у Віндзорському замку, де 93-річна королева перебуває зі своїм чоловіком, 98-річним герцогом Единбурзьким Філіпом.
Королева регулярно звертається до нації на Різдво, але лише вчетверте за 68 років правління говоритиме до народу з конкретної нагоди. Інші спеціальні звернення відбулися перед похоронам королеви-матері у 2002 році, після смерті колишньої дружини наступника британського престолу принца Уельського Чарльза, Діани, у 1997 році, та під час війни у Перській затоці у 1991 році, зазначає Sky News.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Принц Чарльз вийшов із самоізоляції
Станом на 3 квітня у Сполученому королівстві зафіксовано майже 38,7 тисячі випадків захворювання на COVID-19, померли 3 611 людей, одужали 205. За даними уряду Великої Британії, лише за період з 17-ї години 2 квітня до 17-ї години 3 квітня в країні від COVID-19 померли 684 людини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Король Таїланду з “гаремом” самоізолювався в Альпах