Король Таїланду з "гаремом" самоізолювався в Альпах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Король Таїланду Рама Х, Маха Вачіралонгкорн самоізолювався в спа-готель Grand Hotel Sonnenbichl в Альпах, Баварія, оселившись там з численними слугами і "гаремом" з 20 жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Metro.
"Король Таїланду переїхав в розкішний готель на півдні Німеччини з усім оточенням, в яке, як повідомляється, входить "гарем" з 20 жінок. Маха Вачіралонгкорн, відомий як король Рама X, отримав спеціальний дозвіл на бронювання всього чотиризіркового гранд-готелю Sonnenbichl в Баварії, незважаючи на правила", - повідомляють у виданні.
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Так, вся свита короля була визнана "однорідною групою, яка не змінює склад", що означає, що готель може бути рекласифікований як житловий будинок на час перебування.
Повідомляється, що 119 осіб з оточення короля були відправлені назад до Таїланду з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, що в Парижі померла 86-річна принцеса Марія Тереза Бурбон-Пармська після зараження COVID-19.