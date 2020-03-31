Принц Уильям хочет вернуться в санавиацию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Принц Уильям хочет внести свой вклад в борьбу с коронавируса и настроен вернуться к своей профессии пилота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
"Принц Уильям хочет вернуться в Национальную службу здравоохранения в качестве пилота санитарной авиации, чтобы внести свой вклад в борьбу со смертельным коронавирусом, который продолжает распространяться по всей Великобритании", - пишут в издании.
Сообщается, что сейчас принц работает вместе с Кейт Миддлтон в кризисном центре в Норфолке, но считает, что этого недостаточно, особенно после болезни отца, а также Уильям просто "соскучился за полетами".
Отметим, что принц Уильям работал пилотом воздушной медицинской помощи в 2015-2017 годах. Однако королевские обязанности заставили его покинуть эту работу и вернуться в Букингемский дворец.
Напомним, что принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, прекрасно себя чувствует и вышел из режима самоизоляции.