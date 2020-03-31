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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77276 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91234 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100701 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100109 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107670 просмотра

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Принц Уильям хочет вернуться в санавиацию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Принц Уильям хочет вернуться в санавиацию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14159 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Принц Уильям хочет внести свой вклад в борьбу с коронавируса и настроен вернуться к своей профессии пилота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

"Принц Уильям хочет вернуться в Национальную службу здравоохранения в качестве пилота санитарной авиации, чтобы внести свой вклад в борьбу со смертельным коронавирусом, который продолжает распространяться по всей Великобритании", - пишут в издании.

Сообщается, что сейчас принц работает вместе с Кейт Миддлтон в кризисном центре в Норфолке, но считает, что этого недостаточно, особенно после болезни отца, а также Уильям просто "соскучился за полетами".

Отметим, что принц Уильям работал пилотом воздушной медицинской помощи в 2015-2017 годах. Однако королевские обязанности заставили его покинуть эту работу и вернуться в Букингемский дворец.

Напомним, что принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, прекрасно себя чувствует и вышел из режима самоизоляции.

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