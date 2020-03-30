Принц Чарльз вышел из самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, прекрасно себя чувствует и вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь принца Уэльского, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Британский наследник престола принц Чарльз, у которого был положительный результат на коронавирус, через семь дней вышел из самоизоляции и здоров”, — сообщают в издании.
Так, представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола, подтвердили, что после консультации с доктором было принято решение закончить самоизоляцию для принца Уэльского.
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Сообщается, что он возобновит встречи и будет выполнять все государственные и медицинские рекомендации.
Однако его жена Камилла, у которой отрицательный результат на коронавирус, будет оставаться в самоизоляции еще до конца недели.
Ранее УНН сообщал, что принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.