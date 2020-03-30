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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77276 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91234 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100701 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 107670 просмотра

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Актуальное
Принц Чарльз вышел из самоизоляции

Принц Чарльз вышел из самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 18120 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, прекрасно себя чувствует и вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь принца Уэльского, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Британский наследник престола принц Чарльз, у которого был положительный результат на коронавирус, через семь дней вышел из самоизоляции и здоров”, — сообщают в издании.

Так, представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола, подтвердили, что после консультации с доктором было принято решение закончить самоизоляцию для принца Уэльского.

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Сообщается, что он возобновит встречи и будет выполнять все государственные и медицинские рекомендации.

Однако его жена Камилла, у которой отрицательный результат на коронавирус, будет оставаться в самоизоляции еще до конца недели.

Ранее УНН сообщал, что принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.

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