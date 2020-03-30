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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75860 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89340 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100376 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98934 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107277 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93603 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131198 просмотра

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Пласидо Доминго выписали из больницы после осложнений из-за коронавируса

Пласидо Доминго выписали из больницы после осложнений из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18186 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Испанского оперного певца Пласидо Доминго в это воскресенье выписали из больницы, куда он ранее попал из-за осложнений от COVID-19. Об этом изданию CNN-Испания сообщил источник в министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро, передает УНН.

"Звезда оперы Пласидо Доминго был выписан в это воскресенье с частной больницы в Акапулько, штат Герреро, Мексика, после того, как ранее был госпитализирован с осложнениями, связанными с COVID-19", - пишут в издании.

Так, источник от министра здравоохранения штата Герреро подтвердил изданию, что тенор уже находится в своей резиденции в порту Акапулько.

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Отмечается, что состояние его здоровья на данный момент стабильное.

Ранее в УНН сообщалось, что испанский тенор, 79-летний Пласидо Доминго заболел COVID-19, находится в самоизоляции вместе со своей семьей и чувствует себя хорошо.

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