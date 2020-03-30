Пласидо Доминго выписали из больницы после осложнений из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Испанского оперного певца Пласидо Доминго в это воскресенье выписали из больницы, куда он ранее попал из-за осложнений от COVID-19. Об этом изданию CNN-Испания сообщил источник в министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро, передает УНН.
"Звезда оперы Пласидо Доминго был выписан в это воскресенье с частной больницы в Акапулько, штат Герреро, Мексика, после того, как ранее был госпитализирован с осложнениями, связанными с COVID-19", - пишут в издании.
Так, источник от министра здравоохранения штата Герреро подтвердил изданию, что тенор уже находится в своей резиденции в порту Акапулько.
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Отмечается, что состояние его здоровья на данный момент стабильное.
Ранее в УНН сообщалось, что испанский тенор, 79-летний Пласидо Доминго заболел COVID-19, находится в самоизоляции вместе со своей семьей и чувствует себя хорошо.