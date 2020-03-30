Пласідо Домінго виписали з лікарні після ускладнень через коронавірус

КИЇВ. 30 березня. УНН. Іспанського оперного співака Пласідо Домінго цієї неділі виписали з лікарні, куди він раніше потрапив через ускладнення від COVID-19. Про це виданню CNN-Іспанія повідомило джерело у міністерстві охорони здоров'я мексиканського штату Герреро, передає УНН.