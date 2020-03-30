Пласідо Домінго виписали з лікарні після ускладнень через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Іспанського оперного співака Пласідо Домінго цієї неділі виписали з лікарні, куди він раніше потрапив через ускладнення від COVID-19. Про це виданню CNN-Іспанія повідомило джерело у міністерстві охорони здоров'я мексиканського штату Герреро, передає УНН.
"Зірка опери Пласідо Домінго був виписаний цієї неділі з приватної лікарні в Акапулько, штат Герреро, Мексика, після того, як раніше був госпіталізований з ускладненнями, пов'язаними з COVID-19", - пишуть у виданні.
Так, джерело від міністра охорони здоров'я ШТАТУ Герреро підтвердив виданню, що тенор вже знаходиться У своїй резиденції в порту Акапулько.
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Зазначається, що стан його здоров'я на даний момент стабільний.
Раніше в УНН повідомлялося, що іспанський тенор, 79-річний Пласідо Домінго захворів COVID-19, знаходиться в самоізоляції разом зі своєю сім'єю і почуває себе добре.