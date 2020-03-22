Пласидо Доминго заболел коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102654 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105422 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107404 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106204 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115252 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101318 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105668 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106730 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 106517 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111922 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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4 марта, 18:57 • 109518 просмотра
Актуальное
Пласидо Доминго заболел коронавирусом

Пласидо Доминго заболел коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12952 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Испанский тенор, 79-летний Пласидо Доминго сообщил, что болеет COVID-19, находится в самоизоляции вместе со своей семьей и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Я почувствовал повышенную температуру и признаки кашля и решил обратиться к врачу для проведения теста на коронавирус. Результат оказался положительным", - отметил Пласидо Доминго. Он призвал своих сторонников соблюдать противоэпидемические рекомендации и выдерживать дистанции в общении с другими людьми.

Доминго выразил уверенность, что "совместными усилиями" можно остановить нынешнюю пандемию.

Всего в мире, по данным Центра данных о коронавирусе Университета имени Джонза Хопкинса в США, в настоящее время подтверждены 329275 случаев коронавирусного заболевания, из них 14 376 от него умерли, 95656 уже выздоровели.

Напомним, в Испании количество смертей от COVID-19 выросло до 1753 случаев.

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