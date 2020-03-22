Пласидо Доминго заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Испанский тенор, 79-летний Пласидо Доминго сообщил, что болеет COVID-19, находится в самоизоляции вместе со своей семьей и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Я почувствовал повышенную температуру и признаки кашля и решил обратиться к врачу для проведения теста на коронавирус. Результат оказался положительным", - отметил Пласидо Доминго. Он призвал своих сторонников соблюдать противоэпидемические рекомендации и выдерживать дистанции в общении с другими людьми.
Доминго выразил уверенность, что "совместными усилиями" можно остановить нынешнюю пандемию.
Всего в мире, по данным Центра данных о коронавирусе Университета имени Джонза Хопкинса в США, в настоящее время подтверждены 329275 случаев коронавирусного заболевания, из них 14 376 от него умерли, 95656 уже выздоровели.
Напомним, в Испании количество смертей от COVID-19 выросло до 1753 случаев.