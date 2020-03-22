Пласідо Домінго захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Іспанський тенор, 79-річний Пласідо Домінго, повідомив, що хворіє на COVID-19, перебуває в самоізоляції разом зі своєю родиною і почувається добре. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Я відчув підвищену температуру і ознаки кашлю і вирішив звернутися до лікаря для проведення тесту на коронавірус. Результат виявився позитивним", – вказав Пласідо Домінго. Він закликав своїх прихильників дотримуватися протиепідемічних рекомендації і витримувати дистанцю в спілкуванні з іншими людьми.
Домінго висловив упевненість, що "спільними зусиллями" можна зупинити нинішню пандемію.
Загалом у світі, за даними Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Хопкінса у США, на цей час підтверджені 329 275 випадків коронавірусного захворювання, з них 14 376 від нього померли, 95 656 уже видужали.
Нагадаємо, в Іспанії кількість смертей від COVID-19 зросла до 1753 випадків.