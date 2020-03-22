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В Іспанії кількість смертей від COVID-19 зросла до 1753 випадків

Київ • УНН

 • 13959 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В Іспанії понад 28 тис. осіб хворіють на коронавірус, від інфекції померли вже 1753 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.

"Коронавірус Covid-19 - в Іспанії вже є 1753 випадки смерті та 28 572 інфекції. 1785 людей перебувають у стаціонарному відділенні, а 2575 були виписані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 12% заражених - медичні працівники.

Як повідомляв УНН раніше, 69 відомих епідеміологів, молекулярних біологів та інших вчених опублікували відкритий лист уряду Іспанії, в якому попередили про неминучий крах іспанської системи охорони здоров'я в разі, якщо не буде проведена "тотальна" ізоляція людей.

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