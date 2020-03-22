В Іспанії попередили про колапс системи охорони здоров'я через епідемію коронавірусу

КИЇВ. 22 березня. УНН. 69 відомих епідеміологів, молекулярних біологів та інших вчених опублікували відкритий лист уряду Іспанії, в якому попередили про неминучий крах іспанської системи охорони здоров'я в разі, якщо не буде проведена "тотальна" ізоляція людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.