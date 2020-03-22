В Іспанії попередили про колапс системи охорони здоров'я через епідемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. 69 відомих епідеміологів, молекулярних біологів та інших вчених опублікували відкритий лист уряду Іспанії, в якому попередили про неминучий крах іспанської системи охорони здоров'я в разі, якщо не буде проведена "тотальна" ізоляція людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
На думку авторів, необхідно ще сильніше обмежити свободу пересування. Як конкретний захід в листі пропонується дозволити поїздки на роботу тільки людям, зайнятим в системі забезпечення основними продуктами життєдіяльності. В іншому випадку неминучий крах системи охорони здоров'я може статися вже "в районі 25 березня".
В Іспанії, починаючи з 15 березня, введений режим надзвичайного стану. Жителям 47-мільйонної країни пропонується залишати свої будинки лише у виняткових випадках, до яких влада віднесли покупку продуктів, відвідування аптеки або лікарні, а також поїздку на роботу.
Порушникам загрожують серйозні грошові штрафи або навіть тюремне ув'язнення. Заходи введені строком на два тижні, для їх продовження необхідна згода парламенту.
Країна, 18 відсотків населення якої старше 65 років, вже серйозно постраждала від пандемії коронавируса.
Нагадаємо, на ранок суботи, 21 березня, мінохоронздоров'я Іспанії зафіксував понад 25 тисяч інфікованих і близько 1300 померли в результаті поширення COVID-19.
Епіцентром залишається автономне співтовариство Мадрид, центром якого є однойменна столиця країни. На цей регіон, за даними МОЗ, припадає майже 9000 випадків зараження і близько 800 померлих.