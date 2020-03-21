Пандемія коронавірусу: кількість смертей від COVID-19 у Іспанії - 1 352 людини, інфікованих - понад 25 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Іспанії за останню добу рекордно зросла кількість летальних випадків коронавірусу — померли 324 людини. Загальна кількість летальних випадків складає 1326, в країні налічується понад 25 тисяч хворих, зазначає УНН з посиланням на видання El Pais.
Згідно з даними, оприлюдненими іспанським Міністерством охорони здоров’я в суботу, кількість випадків інфікування за останню добу зросла на 25%, тобто за 24 години кількість хворих зросла більш ніж на 5 тисяч.
При цьому найбільше смертей зареєстровано в Мадриді — 804, за останню добу в столиці Іспанії померли 176 осіб.
Повідомляється також, що 1 612 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Одужали — 2 125.
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 12h de hoy:
Confirmados 24.926
En UCI 1.612
Fallecidos 1.326
Curados 2.125
Toda la información en la web de @sanidadgob y en: https://t.co/iktPWdx55e#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/4l6w1unbbH
Перший випадок зараження коронавірусом в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала рости після виявлення локального спалаху в Італії. 14 березня Рада міністрів королівства схвалила введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавірусу нового типу. Це передбачає обмеження пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності. Режим буде діяти протягом 15 днів, однак потім може бути продовжений при схваленні парламенту.
Контроль на трасах Іспанії: