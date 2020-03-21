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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102188 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105141 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107138 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105975 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114870 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101235 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105607 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

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Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Испании - 1352 человек, инфицированных - более 25 тыс. человек

Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Испании - 1352 человек, инфицированных - более 25 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 19045 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Испании за последние сутки рекордно выросло число летальных случаев коронавируса — умерли 324 человека. Общее количество летальных случаев составляет 1326, в стране насчитывается более 25 тысяч больных, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.

Согласно данным, обнародованным испанским Министерством здравоохранения в субботу, количество случаев инфицирования за последние сутки выросло на 25%, то есть за 24 часа количество больных выросло более чем на 5 тысяч.

При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде — 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.

Сообщается также, что 1 612 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели — 2 125.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 12h de hoy:

Confirmados 24.926
En UCI 1.612
Fallecidos 1.326
Curados 2.125

Toda la información en la web de @sanidadgob y en: https://t.co/iktPWdx55e # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/4l6w1unbbH

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 21, 2020

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, количество инфицированных резко начало расти после обнаружения локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничения передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Контроль на трассах Испании:

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