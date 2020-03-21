Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Испании - 1352 человек, инфицированных - более 25 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Испании за последние сутки рекордно выросло число летальных случаев коронавируса — умерли 324 человека. Общее количество летальных случаев составляет 1326, в стране насчитывается более 25 тысяч больных, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.
Согласно данным, обнародованным испанским Министерством здравоохранения в субботу, количество случаев инфицирования за последние сутки выросло на 25%, то есть за 24 часа количество больных выросло более чем на 5 тысяч.
При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде — 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.
Сообщается также, что 1 612 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели — 2 125.
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 12h de hoy:
Confirmados 24.926
En UCI 1.612
Fallecidos 1.326
Curados 2.125
Toda la información en la web de @sanidadgob y en: https://t.co/iktPWdx55e # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/4l6w1unbbH
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, количество инфицированных резко начало расти после обнаружения локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничения передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.
Контроль на трассах Испании: