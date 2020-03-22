В Испании предупредили о коллапсе системы здравоохранения из-за эпидемии коронавируса

КИЕВ. 22 марта. УНН. 69 известных эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых опубликовали открытое письмо правительству Испании, в котором предупредили о неминуемом крахе испанской системы здравоохранения в случае, если не будет произведена "тотальная" изоляция людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.