В Испании количество смертей от COVID-19 выросло до 1753 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Испании более 28 тыс. человек болеют коронавирусом, от инфекции умерли уже 1753 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
"Коронавирус Covid-19 - в Испании уже есть 1753 случая смерти и 28572 инфекции. 1785 человек находятся в стационарном отделении, а 2575 были выписаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12% зараженных - медицинские работники.
Как сообщал УНН ранее, 69 известных эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых опубликовали открытое письмо правительству Испании, в котором предупредили о неизбежном крахе испанской системы здравоохранения в случае, если не будет проведена "тотальная" изоляция людей.