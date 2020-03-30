Принц Чарльз вийшов із самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Принц Чарльз, у якого раніше виявили коронавірус, прекрасно себе почуває і вийшов з режиму самоізоляції. Про це повідомив прес-секретар принца Уельського, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Британський спадкоємець престолу принц Чарльз, у якого був позитивний результат на коронавірус, через сім днів вийшов із самоізоляції і здоровий", - повідомляють у виданні.
Так, представники резиденції Кларенс-хаус, де проживає спадкоємець престолу, підтвердили, що після консультації з лікарем було прийнято рішення закінчити самоізоляцію для принца Уельського.
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Повідомляється, що він відновить зустрічі і буде виконувати всі державні і медичні рекомендації.
Однак його дружина Камілла, у якої негативний результат на коронавірус, буде залишатися в самоізоляції ще до кінця тижня.
Раніше УНН повідомляв, що принц Чарльз здав позитивний тест на коронавірус.