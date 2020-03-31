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Принц Вільям хоче повернутися в санавіацію, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Принц Вільям хоче внести свій вклад у боротьбу з коронавірусом і налаштований повернутися до своєї професії пілота. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.

"Принц Вільям хоче повернутися в Національну службу охорони здоров'я в якості пілота санітарної авіації, щоб внести свій внесок у боротьбу зі смертельним коронавірусом, який продовжує поширюватися по всій Британії", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що зараз принц працює разом з Кейт Міддлтон у кризовому центрі в Норфолку, але вважає, що цього недостатньо, особливо після хвороби батька, а також Вільям просто "скучив за польотами".

Відзначимо, що принц Вільям працював пілотом повітряної медичної допомоги у 2015-2017 роках. Однак королівські обов'язки змусили його покинути цю роботу і повернутися до Букінгемського палацу.

Нагадаємо, що принц Чарльз, у якого раніше виявили коронавірус, прекрасно себе почуває і вийшов з режиму самоізоляції.

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