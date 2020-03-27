В Париже от коронавируса умерла принцесса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Париже скончалась 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская после заражения COVID-19. Объявление было сделано ее младшим братом, принцем Сикстом Генри, передаёт УНН со ссылкой на Express.
Так, Мария Тереза родилась в 1933 году и входила в династию пармских Бурбонов, прежде правившую герцогством Пармским в Италии, а затем ставшую правящей династией Люксембурга. В число ее родственников входят король Испании Филипп VI и герцог Карлос Пармский, ранее претендовавший на испанский престол.
Напомним, накануне стало известно, что наследник британского престола, принц Чарльз, сдал положительный тест на коронавирус.