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У Парижі від коронавірусу померла принцеса

У Парижі від коронавірусу померла принцеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Парижі померла 86-річна принцеса Марія Тереза Бурбон-Пармська після зараження COVID-19. Оголошення було зроблено її молодшим братом, принцом Сикстом Генрі, передає УНН з посиланням на Express.

Так, Марія Тереза народилася в 1933 році і входила в династію Пармських Бурбонів, що раніше правила герцогством Пармським в Італії, а потім стала правлячою династією Люксембургу. До її родичів входять король Іспанії Філіп VI і герцог Карлос Пармский, що раніше претендував на іспанський престол.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що спадкоємець британського престолу, принц Чарльз, здав позитивний тест на коронавірус.

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