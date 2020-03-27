У Парижі від коронавірусу померла принцеса
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Парижі померла 86-річна принцеса Марія Тереза Бурбон-Пармська після зараження COVID-19. Оголошення було зроблено її молодшим братом, принцом Сикстом Генрі, передає УНН з посиланням на Express.
Так, Марія Тереза народилася в 1933 році і входила в династію Пармських Бурбонів, що раніше правила герцогством Пармським в Італії, а потім стала правлячою династією Люксембургу. До її родичів входять король Іспанії Філіп VI і герцог Карлос Пармский, що раніше претендував на іспанський престол.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що спадкоємець британського престолу, принц Чарльз, здав позитивний тест на коронавірус.