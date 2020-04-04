Коронавирус: Елизавета II в четвертый раз за время своего правления записала специальное обращение к народу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Королева Великобритании Елизавета II в четвертый раз за время правления записала специальное обращение к народу из-за эпидемии коронавируса. Его будут транслировать в воскресенье, 5 апреля, в 20:00 по Гринвичу, сообщили в Букингемском дворце, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится со своим мужем, 98-летним герцогом Эдинбургским Филиппом.
Королева регулярно обращается к нации на Рождество, но только в четвертый раз за 68 лет правления будет обращаться к народу по конкретному случаю. Другие специальные обращения состоялись перед похоронам королевы-матери в 2002 году, после смерти бывшей жены преемника британского престола принца Уэльского Чарльза, Дианы в 1997 году, и во время войны в Персидском заливе в 1991 году, отмечает Sky News.
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По состоянию на 3 апреля в Соединенном королевстве зафиксировано почти 38,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерли 3611 человек выздоровели 205. По данным правительства Великобритании, только за период с 17 часа 2 апреля по 17 часов 3 апреля в стране от COVID-19 умерли 684 человека.
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