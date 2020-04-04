Коронавирус: Елизавета II в четвертый раз за время своего правления записала специальное обращение к народу

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Королева Великобритании Елизавета II в четвертый раз за время правления записала специальное обращение к народу из-за эпидемии коронавируса. Его будут транслировать в воскресенье, 5 апреля, в 20:00 по Гринвичу, сообщили в Букингемском дворце, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.