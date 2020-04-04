Коронавирус: Елизавета II в четвертый раз за время своего правления записала специальное обращение к народу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63553 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74938 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88319 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86353 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103949 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87050 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102833 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105906 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130961 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130326 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Коронавирус: Елизавета II в четвертый раз за время своего правления записала специальное обращение к народу

Коронавирус: Елизавета II в четвертый раз за время своего правления записала специальное обращение к народу

Киев  •  УНН

 • 13264 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Королева Великобритании Елизавета II в четвертый раз за время правления записала специальное обращение к народу из-за эпидемии коронавируса. Его будут транслировать в воскресенье, 5 апреля, в 20:00 по Гринвичу, сообщили в Букингемском дворце, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится со своим мужем, 98-летним герцогом Эдинбургским Филиппом.

Королева регулярно обращается к нации на Рождество, но только в четвертый раз за 68 лет правления будет обращаться к народу по конкретному случаю. Другие специальные обращения состоялись перед похоронам королевы-матери в 2002 году, после смерти бывшей жены преемника британского престола принца Уэльского Чарльза, Дианы в 1997 году, и во время войны в Персидском заливе в 1991 году, отмечает Sky News.

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По состоянию на 3 апреля в Соединенном королевстве зафиксировано почти 38,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерли 3611 человек выздоровели 205. По данным правительства Великобритании, только за период с 17 часа 2 апреля по 17 часов 3 апреля в стране от COVID-19 умерли 684 человека.

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