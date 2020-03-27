Після Джонсона коронавірус виявили у глави МОЗ Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це сам Хенкок написав в п'ятницю в Twitter, передає УНН.
"Дотримуючись медичної поради, мені порадили перевіритися на коронавірус. Я отримав позитивний результат. На щастя, у мене слабкі симптоми, я працюю вдома і самоізолювався", - написав він.
У відеозверненні Хенкок сказав, що останні пару днів він вже працював вдома і тепер буде самоізолюватися до наступного четверга.
Заява Хенкока послідувала незабаром після того, як прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон також оголосив, що у нього був позитивний результат на вірус.