Після Джонсона коронавірус виявили у глави МОЗ Великої Британії

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це сам Хенкок написав в п'ятницю в Twitter, передає УНН.

"Дотримуючись медичної поради, мені порадили перевіритися на коронавірус. Я отримав позитивний результат. На щастя, у мене слабкі симптоми, я працюю вдома і самоізолювався", - написав він.

У відеозверненні Хенкок сказав, що останні пару днів він вже працював вдома і тепер буде самоізолюватися до наступного четверга.

Заява Хенкока послідувала незабаром після того, як прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон також оголосив, що у нього був позитивний результат на вірус.

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