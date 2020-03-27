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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75788 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89271 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100364 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98883 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107269 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93581 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103757 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106194 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131197 просмотра

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После Джонсона коронавирус обнаружили у главы Минздрава Великобритании

После Джонсона коронавирус обнаружили у главы Минздрава Великобритании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сам Хэнкок написал в пятницу в Twitter, передает УНН.

"Следуя медицинскому совету, мне посоветовали провериться на коронавирус. Я получил положительный результат. К счастью, у меня слабые симптомы, я работаю дома и самоизолировался", - написал он.

В видеообращении Хэнкок сказал, что последние пару дней он уже работал дома и теперь будет самоизолироваться до следующего четверга.

Заявление Хэнкока последовало вскоре после того, как премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон также объявил, что у него был положительный результат на вирус.

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