После Джонсона коронавирус обнаружили у главы Минздрава Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сам Хэнкок написал в пятницу в Twitter, передает УНН.
"Следуя медицинскому совету, мне посоветовали провериться на коронавирус. Я получил положительный результат. К счастью, у меня слабые симптомы, я работаю дома и самоизолировался", - написал он.
В видеообращении Хэнкок сказал, что последние пару дней он уже работал дома и теперь будет самоизолироваться до следующего четверга.
Заявление Хэнкока последовало вскоре после того, как премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон также объявил, что у него был положительный результат на вирус.