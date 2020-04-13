Борис Джонсон заявив, що в лікарні знаходився на межі смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого 12 квітня виписали з лікарні після лікування від COVID-19, подякував лікарям за те, що вони врятували його життя. Своє звернення Джонсон оприлюднив у Twitter, передає УНН.
“Сьогодні я покинув лікарню, провівши там тиждень, протягом якого співробітники національної системи охорони здоров’я, безсумнівно, врятували мені життя”, — сказав прем’єр, зізнавшись, що протягом 48 годин його стан залишався важким, а “результат був непередбачуваний”.
“Складно знайти слова, щоб висловити, наскільки я в боргу перед NHS (британська державна служба охорони здоров’я — ред.) за порятунок мого життя”, — сказав Джонсон.
Він наголосив, що зусилля мільйонів людей у Британії, які залишаються вдома, варті того. “Разом ми подолаємо цей виклик, як долали багато інших у минулому”, — сказав Джонсон.
Голова уряду Британії продовжить лікування у своїй заміській резиденції Чекерс.
Прем’єра забрали до лікарні з високою температурою і кашлем увечері 5 квітня. Наступного дня його перевели до відділення інтенсивної терапії. В уряді повідомили, що прем’єрові надають кисневу підтримку, але його не під’єднували до апарату штучної вентиляції легень.
Станом на вечір 12 квітня кількість померлих від коронавірусу в Британії сягнула 9 892. Всього захворіли майже 80 тисяч людей.