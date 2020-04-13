Борис Джонсон заявил, что в больнице находился на грани смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого 12 апреля выписали из больницы после лечения от COVID-19, поблагодарил врачей за то, что они спасли его жизнь. Свое обращение Джонсон обнародовал в Twitter, передает УНН.
“Сегодня я покинул больницу, проведя там неделю, в течение которого сотрудники национальной системы здравоохранения, несомненно, спасли мне жизнь”, — сказал премьер, признавшись, что в течение 48 часов его состояние оставалось тяжелым, а “результат был непредсказуем” .
“Сложно найти слова, чтобы выразить, насколько я в долгу перед NHS (британская государственная служба здравоохранения — ред.) за спасение моей жизни”, — сказал Джонсон.
Он отметил, что усилия миллионов людей в Великобритании, которые остаются дома, стоят того. “Вместе мы преодолеем этот вызов, как преодолевали многие другие в прошлом”, — сказал Джонсон.
Глава правительства Великобритании продолжит лечение в своей загородной резиденции Чекерс.
Премьера забрали в больницу с высокой температурой и кашлем вечером 5 апреля. На следующий день его перевели в отделение интенсивной терапии. В правительстве сообщили, что премьеру предоставляют кислородную поддержку, но его не подсоединяли к аппарату искусственной вентиляции легких.
По состоянию на вечер 12 апреля количество умерших от коронавируса в Британии достигла 9 892. Всего заболели почти 80 тыс. человек.