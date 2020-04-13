Борис Джонсон заявил, что в больнице находился на грани смерти

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого 12 апреля выписали из больницы после лечения от COVID-19, поблагодарил врачей за то, что они спасли его жизнь. Свое обращение Джонсон обнародовал в Twitter, передает УНН.