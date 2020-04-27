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Британський прем'єр Джонсон повернувся до виконання своїх обов'язків після одужання від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернувся в свою офіційну резиденцію на Даунінг-стріт, 10 після того, як переніс хворобу, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомив у неділю британський телеканал Sky News, передає УНН.

Останні два тижні глава кабміну провів в заміській резиденції Чекерс, де відновлювався і, дотримуючись рекомендацій лікарів, не приймав активної участі в роботі уряду. При цьому, за інформацією Sky News, він щодня спілкувався по відеозв’язку з першим міністром, главою МЗС Домініком Раабе, який тимчасово виконував його обов’язки.

В суботу агентство The Telegraph, посилаючись на офіційного представника глави уряду, повідомило про те, що з понеділка Джонсон повернеться до виконання прем’єрських обов’язків.

Очікується, що в найближчу добу прем’єр зустрінеться з більшістю членів свого кабінету, щоб отримати про них останню інформацію про хід боротьби з епідемією на території Сполученого Королівства. Незабаром Джонсону належить схвалити поки не оприлюднену урядову стратегію щодо пом’якшення введеного в країні 23 березня карантину, прийнявши цілу низку складних рішень. Радники уряду попереджають, що занадто раннє або надмірне ослаблення обмежень призведе до другої хвилі епідемії, що ще більше нашкодить системі громадської охорони здоров’я і економіки королівства.

За даними Міністерства охорони здоров’я Великобританії, оприлюдненими в неділю, кількість померлих в країні пацієнтів з коронавірусом досягло 20,7 тис., кількість інфікованих перевищила 150 тис.

Як повідомляв УНН, 13 квітня стало відомо що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, на початку місяця прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона після госпіталізації з коронавірусною інфекцією помістили в реанімаційне відділення.

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