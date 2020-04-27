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Британский премьер Джонсон вернулся к исполнению своих обязанностей после выздоровления от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12923 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после того, как перенес болезнь, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил в воскресенье британский телеканал Sky News, передает УНН.

Последние две недели глава кабмина провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства. При этом, по информации Sky News, он ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабе, который временно исполнял его обязанности.

В субботу агентство The Telegraph, ссылаясь на официального представителя главы правительства, сообщило о том, что с понедельника Джонсон вернется к исполнению премьерских обязанностей.

Ожидается, что в ближайшие сутки премьер встретится с большинством членов своего кабинета, чтобы получить о них последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией на территории Соединенного Королевства. Вскоре Джонсону предстоит одобрить пока не обнародованную правительственную стратегию по смягчению введенного в стране 23 марта карантина, приняв целый ряд сложных решений. Советники правительства предупреждают, что слишком раннее или чрезмерное ослабление ограничений приведет ко второй волне эпидемии, что еще больше навредит системе общественного здравоохранения и экономики королевства.

По данным Министерства здравоохранения Великобритании, обнародованным в воскресенье, количество умерших в стране пациентов с коронавирусом достигло 20,7 тыс., количество инфицированных превысило 150 тыс.

Как сообщал УНН, 13 апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, в начале месяца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.

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