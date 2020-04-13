У Бориса Джонсона негативный тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил негативный результат теста на коронавирус перед тем, как накануне его выписали из больницы. Об этом сообщил прессекретарь Джонсона Джеймс Слэк, передает УНН со ссылкой на Fox News.
“Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал отрицательный результат на коронавирус”, — сообщил Слэк.
Так, в воскресенье 55-летнего премьера выписали из больницы Святого Томаса в Лондоне, а затем он отправился в загородную резиденцию Чекерс, примерно в 40 милях к северо-западу от столицы.
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На данный момент, его по-прежнему замещает глава МИД Доминик Рааб.
Ранее УНН писал, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса.