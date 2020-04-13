У Бориса Джонсона негативный тест на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40711 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49784 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64355 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64840 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 91969 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77514 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101550 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105466 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130636 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130236 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
У Бориса Джонсона негативный тест на коронавирус

У Бориса Джонсона негативный тест на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 29522 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил негативный результат теста на коронавирус перед тем, как накануне его выписали из больницы. Об этом сообщил прессекретарь Джонсона Джеймс Слэк, передает УНН со ссылкой на Fox News.

“Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал отрицательный результат на коронавирус”, — сообщил Слэк.

Так, в воскресенье 55-летнего премьера выписали из больницы Святого Томаса в Лондоне, а затем он отправился в загородную резиденцию Чекерс, примерно в 40 милях к северо-западу от столицы.

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На данный момент, его по-прежнему замещает глава МИД Доминик Рааб.

Ранее УНН писал, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса.

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