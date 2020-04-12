Премьер-министра Великобритании Джонсона выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
"Премьер-министра Бориса Джонсона выписали из больницы и он продолжит выздоровления в Чекерсе", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент США Дональд Трамп предложил помощь американских фармацевтических компаний в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.