Трамп запропонував меддопомогу госпіталізованому через коронавірус Джонсону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував допомогу американських фармацевтичних компаній в лікуванні прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який знаходиться в реанімації через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
"Трамп сказав, що представники фармацевтичних компаній "вже зустрічалися з лікарями" британського прем'єр-міністра, однак він не сказав які саме це були компанії, які пропонують допомогу", - пише видання.
Відзначається, що на питання журналістів про те, чи могла спочатку невимушена позиція прем'єр-міністра до пандемії бути помилкою, Трамп, який дотримувався подібного підходу в перші тижні, обережно відповів: "Борис дивився на це інакше: давайте перечекаємо. Багато хто подумував про те, щоб просто перечекати. Що б там не було... воно все-таки сталося. Але потім усвідомлюєш, що починає відбуватися, потім цифри стають монументальними".
Нагадаємо, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона після госпіталізації з коронавірусною інфекцією помістили в реанімаційне відділення.