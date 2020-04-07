Трамп предложил медпомощь госпитализированному из-за коронавируса Джонсону

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81598 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97685 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101807 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101135 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108911 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96964 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104253 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106352 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131326 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130399 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 108265 просмотра
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Трамп предложил медпомощь госпитализированному из-за коронавируса Джонсону

Трамп предложил медпомощь госпитализированному из-за коронавируса Джонсону

Киев  •  УНН

 • 13796 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил помощь американских фармацевтических компаний в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находится в реанимации из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Трамп сказал, что представители фармацевтических компаний "уже встречались с врачами" британского премьер-министра, однако он не сказал какие именно это были компании, которые предлагают помощь", - пишет издание.

Отмечается, что на вопрос журналистов о том, могла сначала непринужденная позиция премьер-министра к пандемии быть ошибкой, Трамп, который придерживался подобного подхода в первые недели, осторожно ответил: "Борис смотрел на это иначе: давайте переждем. Многие подумывал о том, чтобы просто переждать. что бы там не было ... оно все-таки произошло. Но потом осознаешь, что начинает происходить, потом цифры становятся монументальными".

Напомним, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.

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