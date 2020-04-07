Трамп предложил медпомощь госпитализированному из-за коронавируса Джонсону
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил помощь американских фармацевтических компаний в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находится в реанимации из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Трамп сказал, что представители фармацевтических компаний "уже встречались с врачами" британского премьер-министра, однако он не сказал какие именно это были компании, которые предлагают помощь", - пишет издание.
Отмечается, что на вопрос журналистов о том, могла сначала непринужденная позиция премьер-министра к пандемии быть ошибкой, Трамп, который придерживался подобного подхода в первые недели, осторожно ответил: "Борис смотрел на это иначе: давайте переждем. Многие подумывал о том, чтобы просто переждать. что бы там не было ... оно все-таки произошло. Но потом осознаешь, что начинает происходить, потом цифры становятся монументальными".
Напомним, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.