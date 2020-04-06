В Британии госпитализированного из-за коронавируса премьера Джонсона перевели в реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение, сообщает ВВС, передает УНН.
По сообщениям, в течение сегодняшнего дня состояние Джонсона ухудшилось и врачи решили перевести его в реанимационное отделение больницы.
Ранее сегодня стало известно, что Джонсона доставили в больницу, чтобы сделать дополнительные тесты через 10 дней после того, как у него обнаружили коронавирус. В офисе премьер-министра такой шаг назвали мерой пресечения.
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Джонсон работал из дома с 27 марта, когда стало известно, что он заразился.
5 апреля британская королева Елизавета II выступила со специальным обращением к народу из-за эпидемии коронавируса.
В Великобритании, по официальным данным, более 42 тыс. зараженных коронавирусом и более чем 4,3 тысячи погибших.