В Британии госпитализированного из-за коронавируса премьера Джонсона перевели в реанимацию

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82012 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98299 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101909 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101227 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109046 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97229 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104295 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106371 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131339 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Британии госпитализированного из-за коронавируса премьера Джонсона перевели в реанимацию

В Британии госпитализированного из-за коронавируса премьера Джонсона перевели в реанимацию

Киев  •  УНН

 • 21101 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение, сообщает ВВС, передает УНН.

По сообщениям, в течение сегодняшнего дня состояние Джонсона ухудшилось и врачи решили перевести его в реанимационное отделение больницы.

Ранее сегодня стало известно, что Джонсона доставили в больницу, чтобы сделать дополнительные тесты через 10 дней после того, как у него обнаружили коронавирус. В офисе премьер-министра такой шаг назвали мерой пресечения.

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Джонсон работал из дома с 27 марта, когда стало известно, что он заразился.

5 апреля британская королева Елизавета II выступила со специальным обращением к народу из-за эпидемии коронавируса.

В Великобритании, по официальным данным, более 42 тыс. зараженных коронавирусом и более чем 4,3 тысячи погибших.

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